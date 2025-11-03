भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर पिचई समेत इन कंपनियों के प्रमुखों ने दी बधाई 

LOADING...
महिला टीम की ऐतिहासिक जीत पर कंपनियों के प्रमुखों ने दी बधाई (तस्वीर: BCCI)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 03, 2025
11:01 am
क्या है खबर?

महिला विश्व कप 2025 में बीती रात (3 नवंबर) भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और शेफाली ने 78 गेंदों में 87 रन बनाए। इस जीत पर कई भारतीय मूल के दिग्गज व्यापारिक नेताओं ने एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी और टीम को बधाई दी।

#1

सुंदर पिचई ने की भारतीय टीम की सराहना

गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने कहा कि यह उपलब्धि पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगी। उन्होंने लिखा, 'महिला विश्व कप फाइनल रोमांचक था और यह 1983 व 2011 की यादें ताजा करता है।' पिचाई ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए दक्षिण अफ्रीका की सराहना भी की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'यह जीत महिला क्रिकेट के लिए प्रेरक और ऐतिहासिक है और भविष्य में खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।'

#2

सत्य नडेला और अरविंद श्रीनिवास की प्रतिक्रिया

माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने महिला टीम को 'विश्व चैंपियन' कहा और ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम के प्रयासों का भी सम्मान किया। परप्लेक्सिटी AI के CEO अरविंद श्रीनिवास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है। इन दोनों ही कंपनियों के प्रमुखों ने इस उपलब्धि को महिला खेल और युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बताया है।

#3

आनंद महिंद्रा और हर्ष गोयनका ने दी बधाई

आनंद महिंद्रा ने कहा कि टीम ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती, बल्कि महिला क्रिकेट को ऊंचाई दी और खेल के प्रति सम्मान भी बढ़ाया। उन्होंने लिखा, 'टीम ने युवा भारतीय चैंपियनों की नई पीढ़ी को प्रेरित किया और देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया।' हर्ष गोयनका ने टीम को इतिहास रचने वाला बताया और कहा कि यह रात दिल, संघर्ष और गौरव से भरी थी। उन्होंने हरमनप्रीत, जेमिमा, शेफाली और दीप्ति को विशेष रूप से सलाम किया।

#4

अनुपम मित्तल और राधिका गुप्ता की प्रतिक्रियाएं

शार्क टैंक के निवेशक अनुपम मित्तल ने कहा कि पहली बार महिला टीम की जीत पर आतिशबाजी हुई और यह देश और महिलाओं के लिए अच्छा संकेत है। राधिका गुप्ता ने भावुक होकर लिखा, 'हरमन की टीम ने खेल को बदल दिया और इतिहास को आगे बढ़ाया।' उन्होंने करोड़ों दिलों की ओर से टीम को सलाम किया और कहा कि यह एक नए आयाम की शुरुआत है, जो महिला क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाएगी।