टाटा ट्रस्ट्स से निष्कासन के खिलाफ मेहली मिस्त्री ने उठाया ये कदम

क्या है खबर?

दिवंगत रतन टाटा के करीबी मेहली मिस्त्री ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी पद से हटाए जाने को चुनौती दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने नियामक प्राधिकरण से ट्रस्ट के फैसले पर मुहर लगाने से पहले उनके मामले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। मिस्त्री ने सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और बाई हीराबाई जमशेदजी नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से हटाए जाने को चुनौती देते हुए एक कैविएट दायर किया।