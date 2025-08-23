ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कम हुई है (तस्वीर: एक्स/@TurkishAirlines)

पिछले 3 महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या हुई आधी, जानिए कारण

क्या है खबर?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार और समर्थन देने में तुर्की की भूमिका स्पष्ट होने के बाद पिछले 3 महीनों में वहां भारतीय पर्यटन आधा हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल जुलाई में केवल 16,244 भारतीय पर्यटक तुर्की गए, जबकि मई में यह संख्या 31,659 थी। यह लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट है। दूसरी तरफ यह पिछले साल जुलाई के 28,875 पर्यटकों की तुलना में सालाना 44 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है।