पिछले 3 महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या हुई आधी, जानिए कारण
क्या है खबर?
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार और समर्थन देने में तुर्की की भूमिका स्पष्ट होने के बाद पिछले 3 महीनों में वहां भारतीय पर्यटन आधा हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल जुलाई में केवल 16,244 भारतीय पर्यटक तुर्की गए, जबकि मई में यह संख्या 31,659 थी। यह लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट है। दूसरी तरफ यह पिछले साल जुलाई के 28,875 पर्यटकों की तुलना में सालाना 44 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है।
आंकड़े
पिछले 3 महीनों से लगातार गिरावट
न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब से भारत में 'तुर्की का बहिष्कार' अभियान शुरू हो गया है। इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, क्योंकि तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या मई में 31,659 से घटकर जून में 24,250 और जुलाई में 16,244 रह गई है। गर्मियों के ये 3 महीने भारतीयों के लिए पर्यटन के सबसे अच्छे महीने होते हैं।
बहिष्कार
ट्रैवल पोर्टल्स ने किया था बहिष्कार
पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होने के बाद मेकमाईट्रिप, ईजमाईट्रिप और क्लियरट्रिप जैसे ट्रैवल पोर्टल्स ने कहा था कि वे तुर्की के पर्यटक पैकेजों का प्रचार नहीं करेंगे। ईजमाईट्रिप के अध्यक्ष और संस्थापक निशांत पिट्टी ने कहा, "मई के बाद से तुर्की में भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 50 फीसदी की भारी गिरावट कोई आश्चर्य की बात नहीं है।" उन्होंने कहा यह सभी विदेशी पर्यटन बोर्डों के लिए एक चेतावनी है। वे हमें हल्के में नहीं ले सकते।