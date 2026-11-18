सरकार का शेयर ट्रेडिंग में टैक्स 50 फीसदी घटाने का प्रस्ताव
भारत के टैक्स अधिकारी शेयर बाजार में होने वाली खरीद-बिक्री पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को 50 फीसदी घटाने पर विचार कर रहे हैं।
वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि नकदी बाजार में निवेश को और आकर्षक बनाया जा सके। इस कदम के पीछे का विचार मौजूदा टैक्स असंतुलन को ठीक करना और लोगों को केवल जटिल डेरिवेटिव्स में नहीं, बल्कि सीधे शेयरों में निवेश करने के लिए भी प्रेरित करना है।
यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास उनके फरवरी, 2027 में होने वाले बजट ऐलान से ठीक पहले भेजा जाएगा।
भारत में डेरिवेटिव्स का दबदबा
अभी भारत में ज्यादातर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में होती है, जो नकदी बाजार की तुलना में 227 गुना ज्यादा है। इसकी वजह से छोटे ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
मार्च तक 88 फीसदी ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया और यह कुल 917 अरब रुपये का घाटा था। अधिकारी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को कम करने पर भी सोच-विचार कर रहे हैं।
अंतिम बदलाव करने से पहले वे निवेशकों से मिल रही प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। अगर, ये सुधार लागू हो जाते हैं तो छोटे निवेशकों को निवेश का ज्यादा बेहतर और बराबरी का मैदान मिलेगा। साथ ही उन्हें सीधे शेयरों में निवेश करने के लिए और भी वजहें मिलेंगी।