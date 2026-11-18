अभी भारत में ज्यादातर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में होती है, जो नकदी बाजार की तुलना में 227 गुना ज्यादा है। इसकी वजह से छोटे ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

मार्च तक 88 फीसदी ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया और यह कुल 917 अरब रुपये का घाटा था। अधिकारी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को कम करने पर भी सोच-विचार कर रहे हैं।

अंतिम बदलाव करने से पहले वे निवेशकों से मिल रही प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। अगर, ये सुधार लागू हो जाते हैं तो छोटे निवेशकों को निवेश का ज्यादा बेहतर और बराबरी का मैदान मिलेगा। साथ ही उन्हें सीधे शेयरों में निवेश करने के लिए और भी वजहें मिलेंगी।