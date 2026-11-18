अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ जैसे हेल्थकेयर स्टॉक्स में शुरुआती बढ़त देखी गई, वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े बड़े शेयर थोड़े घाटे में रहे।

विदेशी निवेशकों ने लगातार छठे दिन 4,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। इस निवेश से वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद बाजार को स्थिरता मिली है।

साथ ही इस विदेशी पूंजी की वजह से रुपया 7 महीनों के अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है।