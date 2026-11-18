भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट, सेंसेक्स 82,463 पर पहुंचा
लेखन दिनेश चंद शर्मा
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (18 नवंबर) को कारोबार की शुरुआत काफी सुस्त रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हल्की गिरावट देखी गई।
सेंसेक्स जहां 82,463.13 के स्तर के आस-पास बना हुआ है, वहीं निफ्टी 25,400 अंक से नीचे खिसक गया। यह कोई बड़ा असर नहीं है।
विदेशी निवेशकों ने लगाए 4,100 करोड़ रुपये
अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ जैसे हेल्थकेयर स्टॉक्स में शुरुआती बढ़त देखी गई, वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े बड़े शेयर थोड़े घाटे में रहे।
विदेशी निवेशकों ने लगातार छठे दिन 4,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। इस निवेश से वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद बाजार को स्थिरता मिली है।
साथ ही इस विदेशी पूंजी की वजह से रुपया 7 महीनों के अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है।