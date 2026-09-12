भारतीय स्टार्टअप्स ने एक सप्ताह में जुटाई करीब 3,400 करोड़ रुपये की फंडिंग

बेंगलुरु की पोपो ग्लोबल ने 5.6 करोड़ डॉलर (करीब 530 करोड़ रुपये) जुटाकर सबसे ऊपर जगह बनाई। इसके बाद नुआ ने अपनी सीरीज-C फंडिंग में 5 करोड़ डॉलर (करीब 475 करोड़ रुपये) जुटाए।

शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स भी पीछे नहीं रहे। पिक्सेल को 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) की फंडिंग मिली, वहीं QNU लैब्स ने साइबर सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपये हासिल किए।

फंडिंग के अलावा, स्विगी ने अपनी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिंक् लॉजिस्टिक्स को B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उड़ान को 500 करोड़ रुपये में बेचने पर सहमति जताई है।

साइरिक्स हेल्थकेयर ने भी एक कंपनी का अधिग्रहण किया और वॉट्सफिक्स ने अपने सह संस्थापक वर कुमार को तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया है। W हेल्थ वेंचर्स ने अपना दूसरा फंड 700 करोड़ रुपये पर बंद कर दिया है, जो उनके शुरुआती लक्ष्य 630 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।