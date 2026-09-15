IT शेयरों में उछाल से सेंसेक्स-निफ्टी में आई तेजी

भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार (15 सितंबर) का दिन काफी अच्छा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 0.8 फीसदी की मजबूती देखी गई।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई, जब दुनियाभर में तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड को लेकर काफी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

इस उछाल के पीछे मुख्य वजह IT कंपनियां रहीं। HCL टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी कंपनियों के शेयरों में 6 फीसदी तक की शानदार बढ़ोतरी हुई। HDFC बैंक ने भी इसमें अपना योगदान दिया और इसके शेयर 3 फीसदी ऊपर चढ़े।