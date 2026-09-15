IT शेयरों में उछाल से सेंसेक्स-निफ्टी में आई तेजी
भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार (15 सितंबर) का दिन काफी अच्छा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 0.8 फीसदी की मजबूती देखी गई।
यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई, जब दुनियाभर में तेल की कीमतों और बॉन्ड यील्ड को लेकर काफी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।
इस उछाल के पीछे मुख्य वजह IT कंपनियां रहीं। HCL टेक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी कंपनियों के शेयरों में 6 फीसदी तक की शानदार बढ़ोतरी हुई। HDFC बैंक ने भी इसमें अपना योगदान दिया और इसके शेयर 3 फीसदी ऊपर चढ़े।
BSE का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ा
इस तेजी के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का कुल बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गया। अब यह बढ़कर 484 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों से थोड़ी ज्यादा रही। यहां 1,393 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 1,359 शेयर गिरे।
जहां निफ्टी IT इंडेक्स 4 फीसदी से ज्यादा ऊपर चढ़ा, वहीं मेटल सेक्टर के लिए दिन अच्छा नहीं रहा और इसमें करीब 0.5 फीसदी की गिरावट देखी गई।