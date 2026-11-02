डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूत शुरुआत, एशिया मुद्राओं का कमजोर रहा प्रदर्शन

अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का स्थिर रहना और अमेरिका-ईरान वार्ता में हुई प्रगति के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने इन बदलावों के लिए माहौल तैयार किया।

ऐसे में भारतीय निर्यातकों से उम्मीद है कि वे दरें बढ़ने पर बिक्री करेंगे और आयातक गिरावट पर खरीदारी करेंगे। जरूरत पड़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये को स्थिर रखने के लिए दखल दे सकता है।