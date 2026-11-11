डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 93.70 पर पहुंचा रुपया

भारतीय रुपया बुधवार (11 नवंबर) को डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होकर 93.72 रुपये पर खुला, जो पिछली बंद कीमत से 21 पैसे ज्यादा मजबूत है। इसके बाद शुरुआती कारोबार में 93.70 पर पहुंच गया।

इस मजबूती की मुख्य वजह कच्चे तेल का सस्ता होना है। दरअसल, जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो भारत को इसके आयात पर कम डॉलर खर्च करने पड़ते हैं।

इसके अलावा, विदेशी पूंजी की लगातार वापसी और बेहतर होते भू-राजनीतिक माहौल के चलते भी रुपये को मजबूती मिली है।