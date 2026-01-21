अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज हुई है

डॉलर के मुकाबले आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया, जानिए इसकी वजह

क्या है खबर?

भारतीय रुपये बुधवार (21 जनवरी) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दोपहर के कारोबार में सर्वकालिक निचले स्तर 91.74 पर पहुंच गया। यह गिरावट वैश्विक स्तर पर जोखिम से बचने की भावना और ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के बिकवाली पर जोर देने कारण आई है। भारतीय मुद्रा सुबह 91.08 के स्तर पर खुला था, इसके बाद से इसमें गिरावट शुरू हो गई, जबकि पिछले दिन (20 जनवरी) यह 90.97 पर बंद हुई थी।