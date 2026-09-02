अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 94.97 पर बंद हुआ

बुधवार को रुपया दिन के अंत में 94.97 (अस्थायी) पर बंद हुआ। इसमें 2 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज की गई क्योंकि विदेशी निवेश से मिलने वाले सपोर्ट का असर कमजोर घरेलू शेयर बाजार और मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से खत्म हो गया।

फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये में आ रही गिरावट पर नजर रखे हुए है क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 95 डॉलर (करीब 9,000 रुपये) प्रति बैरल तक बढ़ गई हैं और अमेरिका-ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव के कारण रिस्क से बचने की कोशिशों के बीच डॉलर इंडेक्स 99.80 के आस-पास बना हुआ है।