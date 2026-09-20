पेट्रोल पंप पर UPI भुगतान नहीं लेने की अफवाह का इंडियन ऑयल ने किया खंड़न

मध्य प्रदेश में 23 सितंबर को 2,000 रुपये से ज्यादा के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान न स्वीकारने की अफवाहों पर इंडियन ऑयल ने चुप्पी तोड़ी है।

कंपनी ने साफ कर दिया है कि ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर 'नो-UPI डे' के नाम से जो मैसेज वायरल हो रहा था, वह गलत है।

पेट्रोलियम कंपनी ने बताया कि न तो ऐसा कोई प्रतिबंध है और न ही हड़ताल की कोई योजना। ग्राहक पेट्रोल पंपों पर हमेशा की तरह UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे।