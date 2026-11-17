IOC अपनी SAF यूनिट्स का विस्तार करने से पहले एयरलाइंस के साथ करार करना चाहता है, ताकि यह पक्का हो सके कि इस ईंधन की बाजार में असली मांग है।

अध्यक्ष एएस सहनी ने बताया कि इन साझेदारियों की मदद से IOC इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल और फसल के कचरे जैसी चीजों का इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ा सकेगा।

इसके अलावा, इंडियन ऑयल जल्द ही एक दूसरा SAF प्लांट लगाने पर भी विचार कर रहा है। यह दर्शाता है कि कंपनी विमानन क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन को कम करने और भारत में सस्टेनेबल तकनीक को बढ़ावा देने को लेकर कितनी गंभीर है।