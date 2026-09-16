2 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त

बाजार में आज FMCG, ऑटो और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली।

दूसरी तरफ, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर, निफ्टी 23,100 के नीचे चला जाता है तो बाजार में फिर से मंदी आ सकती है।

आज शाम को आने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और प्राथमिक बाजार में बढ़ती हलचल जैसे घरेलू कारण भी बाजार पर असर डाल सकते हैं।