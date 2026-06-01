भारतीय IT शेयरों में आया 3 फीसदी का उछाल, जानिए क्या रही वजह
भारतीय IT शेयरों में सोमवार (1 जून) को अच्छी-खासी तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी IT इंडेक्स 3 प्रतिशत से ज्यादा उछल गया। इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर 2 से 4 प्रतिशत तक चढ़े। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और LTIमाइंडट्री जैसी कंपनियां भी इस उछाल में शामिल रहीं।
अमेरिकी तकनीकी खर्च से भारतीय IT को सहारा
भारतीय IT शेयरों में इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिका में तकनीकी खर्च बढ़ने की उम्मीदें हैं। अमेरिकी बाजार भारतीय IT कंपनियों के लिए सबसे बड़ा है और वहां खर्च बढ़ने से इन्हें सीधा फायदा मिलता है।
इसके साथ ही, साल के आखिर तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने भी बाजार में सकारात्मक माहौल बना दिया है।
ब्याज दरें कम होने से कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलेगा, जिससे वे तकनीकी सेवाओं में और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
शेयर अभी भी साल के उच्चतम स्तर से नीचे
लंबे समय तक कमजोर प्रदर्शन के बाद इस तेजी ने एक बार फिर निवेशकों को भारतीय IT शेयरों की ओर खींचा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मांग अब स्थिर होती दिख रही है। हालांकि, TCS और इंफोसिस जैसे बड़े शेयर अभी भी अपने सालाना उच्चतम स्तर से काफी नीचे हैं। ऐसे में अगर, आगे चलकर मांग और बढ़ती है तो इन शेयरों में और सुधार की अच्छी गुंजाइश बन सकती है।