भारतीय IT शेयरों में आया 3 फीसदी का उछाल, जानिए क्या रही वजह 

अमेरिकी तकनीकी खर्च से भारतीय IT को सहारा

भारतीय IT शेयरों में इस तेजी की मुख्य वजह अमेरिका में तकनीकी खर्च बढ़ने की उम्मीदें हैं। अमेरिकी बाजार भारतीय IT कंपनियों के लिए सबसे बड़ा है और वहां खर्च बढ़ने से इन्हें सीधा फायदा मिलता है।

इसके साथ ही, साल के आखिर तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं ने भी बाजार में सकारात्मक माहौल बना दिया है।

ब्याज दरें कम होने से कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलेगा, जिससे वे तकनीकी सेवाओं में और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।