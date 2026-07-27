भारतीय IT शेयरों में दिखी जबरदस्त बढ़त, OFSS को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और HCL टेक्नोलॉजीज ने भी इस तेजी में भागीदारी की और दोनों के शेयर 2.18 फीसदी तक चढ़े।

निफ्टी IT इंडेक्स ने बाजार के दूसरे सूचकांकों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। कच्चे तेल की गिरती कीमतों और बाजार में बढ़ते भरोसे ने इसे और बल दिया।

इस सप्ताह अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। साथ ही, इंफोसिस को उसके तिमाही नतीजों के बाद जेफरीज जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

इन वजहों से भारतीय IT कंपनियों के लिए उम्मीदें और बढ़ गई हैं, खासकर उनका ज्यादातर कारोबार विदेशी बाजारों से आता है।