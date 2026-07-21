रियल एस्टेट में हुआ करीब 180 अरब रुपये का निवेश

अप्रैल से जून तिमाही के दौरान देश के बड़े निवेशकों ने रियल एस्टेट सेक्टर में 1.9 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) का बड़ा निवेश किया।

यह पिछली तिमाही के मुकाबले 16 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा 7 फीसदी कम रहा।

इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा ऑफिस स्पेस यानि दफ्तरों की जगह खरीदने या बनाने में लगा। इसकी मुख्य वजह ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) की लगातार बढ़ती मांग, उपलब्ध जगहों का बेहतर इस्तेमाल (ऑक्यूपेंसी रेट) और किराए में हो रही बढ़ोतरी है।