भारत से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं फिर शुरू, 2 महीने से थीं बंद

भारत सरकार ने एक बार फिर से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं शुरू कर दी है। यह सेवाएं पिछले 2 महीने से बंद थी। अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में बदलाव के कारण अगस्त के अंत में अस्थायी निलंबन किया गया था। अमेरिकी प्रशासन ने 30 जुलाई को एक कार्यकारी आदेश जारी कर 800 अमेरिकी डॉलर तक के आयात पर शुल्क-मुक्त छूट वापस ले ली थी, जिसके बाद डाक सेवा प्रभावित हुई थी।

सेवा क्या जारी हुआ था आदेश? अमेरिकी प्रशासन ने 29 अगस्त से नए नियमों को प्रभावी किया था। इसके तहत अमेरिका भेजे जाने वाले किसी भी मूल्य के सभी डाक शिपमेंट अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढांचे के तहत सीमा शुल्क के अधीन थे। नए नियम के तहत केवल 100 अमेरिकी डॉलर तक की उपहार वस्तुओं पर शुल्क से छूट थी। केवल अंतरराष्ट्रीय वाहक और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (CBP) के अनुमोदन से शुल्कों को वसूलने और जमा करने की अनुमति थी।

व्यवस्था 25 अगस्त के बाद से रोके गए थे डाक योग्यता प्रक्रिया और शुल्क संग्रह प्रणालियां लागू नहीं होने से एयरलाइनों ने 25 अगस्त के बाद अमेरिका में डाक खेप ले जाने से मना कर दिया था। इसके बाद डाक विभाग ने अमेरिका के लिए अधिकांश वस्तुओं की बुकिंग स्थगित कर दी थी और केवल पत्रों, दस्तावेजों और योग्य उपहार वस्तुओं की ही स्वीकृति सीमित की थी। सेवा बहाल करने के लिए भारतीय डाक ने नई व्यवस्था विकसित की है।

व्यवस्था सेवा बहाली के लिए नई व्यवस्था शुरू सेवा बहाल करने के लिए, भारतीय डाक ने CBP-अनुमोदित योग्य पक्षों के साथ समन्वय में डिलीवरी ड्यूटी पेड (DDP) प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली का दिल्ली और महाराष्ट्र सर्किलों में सफल परीक्षण कर पूरे देश में लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत, अमेरिका भेजे जाने वाले शिपमेंट पर सभी लागू सीमा शुल्क बुकिंग के समय भारत में अग्रिम रूप से वसूल किए जाएंगे और अनुमोदित योग्य पक्षों के माध्यम से सीधे CBP को भेज दिए जाएंगे।