सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 10 ग्राम की कीमत 1.27 लाख रुपये पहुंची

सोने की कीमतें रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बुधवार (15 अक्टूबर) को MCX पर सोने का भाव 1.27 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। यह तेजी अमेरिका-चीन व्यापार तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की बढ़ती मांग के कारण आई। चांदी की कीमतें भी इसी दौरान बढ़कर रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गईं।

बढ़त MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़त MCX पर सोने का भाव 0.52 प्रतिशत बढ़कर 1,26,915 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 0.18 प्रतिशत बढ़कर 1,59,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। सुबह के समय सोने का भाव 1,26,835 रुपये और चांदी का 1,60,333 रुपये पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोने की कीमत 4,155.99 डॉलर प्रति औंस और अमेरिकी सोना वायदा 4,174.30 डॉलर पर था, जिससे धातुओं में निवेश का आकर्षण और बढ़ गया।

कारण कीमतों में तेजी के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितताएं और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में संभावित कटौती से प्रेरित है। सुरक्षित निवेश की मांग और डॉलर-विमुद्रीकरण के रुझान ने भी इस तेजी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और ETF में निवेश ने धातुओं की कीमतों को मजबूती दी। निवेशक इन कारकों के चलते सोने और चांदी को सुरक्षित विकल्प मानकर खरीद रहे हैं।