भारतीय कंपनियां AI को किफायती बनाने पर लगा रहीं ध्यान 

कंपनियों में कौशल बढ़ाने का आत्मविश्वास कम

SAP की ताजा रिपोर्ट बताती है कि करीब 80 फीसदी संगठनों को अपने कर्मचारियों का AI के लिए कौशल बढ़ाने को लेकर आत्मविश्वास नहीं है।

बहुत कम कंपनियां AI के सही गवर्नेंस के लिए तैयार महसूस करती हैं और कई खराब डाटा गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही हैं, जबकि ज्यादातर यह जानते हैं कि सही फैसले लेने के लिए यह कितना अहम है।

मनीष प्रसाद ने यह भी बताया कि भारत का डाटा रेजिडेंसी कानून जहां सुरक्षा को मजबूत करता है, वहीं रक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों को AI का इस्तेमाल करते समय और भी कड़े सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ती है।