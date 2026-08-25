भारतीय फैमिली ऑफिस अब IPO से पहले ही कंपनियों में कर रहे निवेश

पहले फैमिली ऑफिस ज्यादातर उन शेयरों में निवेश करते थे, जो पहले से ही शेयर बाजार में उपलब्ध थे, लेकिन अब वे स्टार्टअप्स और उन अनलिस्टेड कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं, जिनकी लिस्टिंग नहीं हुई है।

वॉटरफील्ड एडवाइजर्स के निवेश रणनीति और समाधान प्रमुख रिद्धिमान जैन बताते हैं कि इन निवेशों से वे बड़ी रकम लगा सकते हैं और साथ ही अपनी पसंद की कंपनियों पर गहन रिसर्च करने का मौका भी पाते हैं।

हालांकि, हाल ही में IPO से होने वाले मुनाफे में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2025 में जहां यह 28 फीसदी था, वहीं वित्तीय वर्ष 2026 में घटकर सिर्फ 8 फीसदी रह गया है। इसके बावजूद लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की उम्मीद से ये निवेशक सीधे स्टार्टअप्स और अनलिस्टेड ग्रोथ कंपनियों में निवेश कर रहे हैं।