अक्टूबर में भारतीय इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और वैश्विक स्तर पर कमाई के मामले में सबसे आगे रहे, वहीं दूसरी ओर टेक आधारित फंड्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

इस दौरान SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 14 फीसदी का शानदार उछाल दर्ज किया, वहीं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT भी 13.8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बहुत पीछे नहीं रहा।

आइशेयर्स MSCI इंडिया ETF ने भी 9 फीसदी का मजबूत फायदा उठाया और यह कतर के प्रदर्शन से बस थोड़ा ही पीछे था।