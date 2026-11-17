वैश्विक बाजार की उठापटक के बीच भारत के ETF में जबरदस्त तेजी
अक्टूबर में भारतीय इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और वैश्विक स्तर पर कमाई के मामले में सबसे आगे रहे, वहीं दूसरी ओर टेक आधारित फंड्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
इस दौरान SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 14 फीसदी का शानदार उछाल दर्ज किया, वहीं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT भी 13.8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बहुत पीछे नहीं रहा।
आइशेयर्स MSCI इंडिया ETF ने भी 9 फीसदी का मजबूत फायदा उठाया और यह कतर के प्रदर्शन से बस थोड़ा ही पीछे था।
सेमीकंडक्टर ETF में गिरावट
एक तरफ, जहां भारतीय फंड लगातार ऊपर चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े ETF को बड़ा झटका लगा।
इस दौरान ग्लोबल एक्स जापान सेमीकंडक्टर में 30.6 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय ETF ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी, जिसमें डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम ने अच्छा रिटर्न दिया।
भारत के घरेलू इक्विटी फंड्स में भी 6 फीसदी का उछाल आया। इसे लार्ज-कैप इंडेक्स फंड्स के बेहतरीन प्रदर्शन और डॉलर के मुकाबले रुपये के थोड़ा मजबूत होने से काफी बल मिला।