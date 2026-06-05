वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष-26 में 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था

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नए आधार वर्ष के अनुसार जारी हुए आंकड़े

वित्त वर्ष 2025-26 के ये आंकड़े नई GDP सीरीज के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें 2022-23 को आधार वर्ष माना गया है। सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि इसमें चौथी तिमाही के ताजा आंकड़ों के साथ पहले जारी आंकड़ों में संशोधन भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि आगे आने वाले आर्थिक आंकड़े भी इसी नई व्यवस्था के अनुसार जारी किए जाएंगे। अप्रैल-जून 2026 तिमाही के GDP आंकड़े 31 अगस्त को जारी किए जाएंगे।