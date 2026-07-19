एल्युमीनियम लघु उद्योगों को बचाने के लिए सीमा शुल्क में कटौती की मांग

पिछले 3 महीनों में कच्चे माल की कीमतें 20 से 35 फीसदी तक बढ़ गई हैं, जबकि पिछले कुछ सालों में MSMEs के मुनाफे में 70 फीसदी तक की भारी कमी आई है।

भारत में प्रति व्यक्ति एल्युमीनियम का इस्तेमाल दुनिया के औसत से काफी कम है। यहां यह 2.5 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 11 किलोग्राम है।

साथ ही, विदेशी व्यापार समझौतों की वजह से तैयार माल लगभग बिना ड्यूटी के बाजार में आ रहा है। इन दोनों वजहों से स्थानीय निर्माताओं को लगता है कि वे मुकाबले में पिछड़ते जा रहे हैं।

यूरोपीय संघ के नए कार्बन नियमों से भारतीय निर्यात को और नुकसान हो सकता है। इसीलिए उद्योग जगत के दिग्गज ड्यूटी में कटौती पर जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं, ताकि भारतीय व्यवसायों को बचाया जा सके और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले।