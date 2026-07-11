भारतीय AI स्टार्टअप्स ने 6 महीने में जुटाए करीब 100 अरब रुपये
बिज़नेस
भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप्स ने जनवरी से जून तक की पहली छमाही में लगभग 1.067 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) का निवेश हासिल किया है।
यह बीते साल की इसी अवधि से 33 फीसदी ज्यादा है, जो दर्शाता है कि निवेशक AI पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। इसी वजह से यह मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले तकनीकी क्षेत्रों में से एक बन गया है।
AI के क्षेत्र में बेंगलुरु का दबदबा
2025 में भारतीय AI स्टार्टअप्स ने कुल 1.6 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया था, ऐसे में इस साल की रफ्तार काफी बेहतर दिख रही है।
बेंगलुरु आज भी भारत के AI जगत का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां कई महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स हैं, जो और निवेश की तलाश में हैं।
सरवम और इमर्जेंट लैब्स ऐसे 2 नाम हैं, जिन पर खास नजर रखनी चाहिए। इन दोनों ने पहले ही बड़ा निवेश जुटा लिया है और अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहे।