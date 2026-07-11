भारतीय AI स्टार्टअप्स ने 6 महीने में जुटाए करीब 100 अरब रुपये

AI के क्षेत्र में बेंगलुरु का दबदबा

2025 में भारतीय AI स्टार्टअप्स ने कुल 1.6 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया था, ऐसे में इस साल की रफ्तार काफी बेहतर दिख रही है।

बेंगलुरु आज भी भारत के AI जगत का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहां कई महत्वाकांक्षी स्टार्टअप्स हैं, जो और निवेश की तलाश में हैं।

सरवम और इमर्जेंट लैब्स ऐसे 2 नाम हैं, जिन पर खास नजर रखनी चाहिए। इन दोनों ने पहले ही बड़ा निवेश जुटा लिया है और अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहे।