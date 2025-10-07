भारत जल्द लॉन्च करेगा RBI समर्थित डिजिटल मुद्रा, पीयूष गोयल ने दी जानकारी
क्या है खबर?
भारत जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। इस बात की जानकारी आज (7 अक्टूबर) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा, कतर में दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल मुद्रा पारंपरिक नोट और सिक्कों की तरह काम करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन-देन को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है और अर्थव्यवस्था में कागज की खपत को कम करना है।
लेन-देन
लेन-देन आसान और सुरक्षित
गोयल ने कहा कि नई डिजिटल मुद्रा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी, जिससे हर लेन-देन का सत्यापन और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, और धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस प्रणाली से लेन-देन तेज और आसान होंगे, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और लोगों के पैसे की सुरक्षा बेहतर होगी। मंत्री ने बताया कि डिजिटल मुद्रा से बैंकिंग प्रणाली की तुलना में लेन-देन अधिक कुशल, भरोसेमंद और सभी के लिए सुरक्षित होंगे।
अन्य
क्रिप्टोकरेंसी से अलग और भरोसेमंद
मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की डिजिटल मुद्रा निजी क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन से पूरी तरह अलग होगी। यह RBI द्वारा समर्थित होगी और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि निजी क्रिप्टोकरेंसी बिना आधिकारिक गारंटी के संचालित होती हैं और उनके मूल्य की कोई गारंटी नहीं होती। सरकार केवल उन पर कर लगाती है, लेकिन डिजिटल मुद्रा RBI की गारंटी और समर्थन से यूजर्स के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद होगी।