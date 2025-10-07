भारत जल्द लॉन्च करेगा RBI समर्थित डिजिटल मुद्रा, पीयूष गोयल ने दी जानकारी

भारत जल्द लॉन्च करेगा RBI समर्थित डिजिटल मुद्रा

क्या है खबर?

भारत जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। इस बात की जानकारी आज (7 अक्टूबर) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा, कतर में दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल मुद्रा पारंपरिक नोट और सिक्कों की तरह काम करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन-देन को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है और अर्थव्यवस्था में कागज की खपत को कम करना है।