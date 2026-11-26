तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य भी शिपबिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर कई फायदे दे रहे हैं। इनमें रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए सब्सिडी देना और ड्रेजिंग (नदी या बंदरगाह से गाद हटाने) के खर्चों को उठाना शामिल है।

इन कोशिशों से उम्मीद है कि दक्षिण कोरिया की HD हुंडई और सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी तरफ खींची जाएंगी।

ये सभी कदम भारत के एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। 2047 तक दुनिया के शीर्ष 5 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और रास्ते में नई सप्लाई चेन को भी तैयार करना है।