भारत का 2036 तक थर्मल पावर 317GW तक बढ़ाने का लक्ष्य
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल के मुताबिक, भारत वित्तीय वर्ष 2036 तक अपनी थर्मल बिजली क्षमता को बढ़ाकर 317 गीगावाट (GW) करने की तैयारी में है।
अभी देश में थर्मल बिजली की कुल क्षमता 250.3GW है और 65GW की परियोजनाएं अभी बन रही हैं।
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य भी देश की लगातार बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां मंगवा रहे हैं।
विश्वसनीय बिजली आपूर्ति पर जोर
यह क्षमता बढ़ाने का मतलब केवल ज्यादा बिजली पैदा करना नहीं है। इसका मकसद शहरों और उद्योगों के फैलने के साथ-साथ भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति बनाए रखना भी है।
अधिकारियों का कहना है कि इसके साथ ही वे रिन्यूएबल एनर्जी के अपने लक्ष्यों पर भी कायम हैं और परमाणु ऊर्जा की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में राज्यों के साथ हुई बैठक में रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (RPO) से जुड़ी जिम्मेदारियों में किसी तरह की कमी करने का कोई अनुरोध नहीं मिला।
यह दिखाता है कि भारत विकास के साथ-साथ पर्यावरण की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) का भी पूरा ध्यान रखना चाहता है।