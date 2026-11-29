यह क्षमता बढ़ाने का मतलब केवल ज्यादा बिजली पैदा करना नहीं है। इसका मकसद शहरों और उद्योगों के फैलने के साथ-साथ भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति बनाए रखना भी है।

अधिकारियों का कहना है कि इसके साथ ही वे रिन्यूएबल एनर्जी के अपने लक्ष्यों पर भी कायम हैं और परमाणु ऊर्जा की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में राज्यों के साथ हुई बैठक में रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (RPO) से जुड़ी जिम्मेदारियों में किसी तरह की कमी करने का कोई अनुरोध नहीं मिला।

यह दिखाता है कि भारत विकास के साथ-साथ पर्यावरण की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) का भी पूरा ध्यान रखना चाहता है।