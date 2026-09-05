भारत में 12-13 सितंबर को होगा iBRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन

iBRICS शिखर सम्मेलन का मुख्य मकसद BRICS देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बदलती व्यापार शैलियों, अमेरिकी टैरिफ और डॉलर के लेन-देन से जुड़ी ऊंची लागतों से निपटने में मदद करना है।

iBRICS के प्रमुख सह अध्यक्ष और SWFI के चेयरमैन लक्ष्मी नारायणन ने बताया कि बिचौलियों के बिना सीधा निवेश कितना अहम है। इन बैठकों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और ब्राजिलियाई भुगतान सिस्टम पिक्स जैसे तेज भुगतान सिस्टम को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) से जोड़ने पर भी बात होगी।

इसका लक्ष्य सीमा पार भुगतान को ज्यादा आसान बनाना है।