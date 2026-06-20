ह्यूस्टन में भारत के निवेशकों की पहली पसंद बनने की हुई तारीफ बिज़नेस Jun 20, 2026

ह्यूस्टन में हुए 'इंडिया स्पॉटलाइट' गोलमेज सम्मेलन में भारत की जमकर तारीफ हुई। इस कार्यक्रम में बताया गया कि भारत एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।

ह्यूस्टन में भारत के कॉन्सुल जनरल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में व्यापार, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत-अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, यह भी साफ किया गया कि क्यों दुनियाभर के निवेशक भारत की ओर खिंचे चले आ रहे हैं।