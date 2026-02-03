LOADING...
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 2,300 अंक चढ़ा
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 2,300 अंक चढ़ा

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Feb 03, 2026
09:45 am
क्या है खबर?

भारत-अमेरिका के बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा से उत्साहित होकर भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत की। एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। सेंसेक्स लगभग 4200 अंक और निफ्टी लगभग 1,250 अंक की बढ़त के साथ खुला। दोनों सूचकांकों में 5 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई है, जो 7 अप्रैल, 2020 के बाद सबसे तेज उछाल है। इससे पहले एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त 12 मई, 2025 को दर्ज की थी।

उम्मीद 

सूचकांकों में इतनी मिली बढ़त 

निफ्टी 50 सूचकांक 26,308 पर खुला और उच्चतम स्तर 26,341 को छूते हुए कुछ ही मिनटों में 1,253 अंकों की बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स भी 85,323 पर खुला और दिन के उच्चतम स्तर 85,871 को छूते हुए सुबह के शुरुआती सत्र में 4,205 अंकों की बढ़त दर्ज की। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप में भी 4 प्रतिशत की तेजी आई। 2 फरवरी को सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 पर और निफ्टी 263 अंक बढ़कर 25,100 के करीब पहुंच गया।

अनिश्चितता 

बाजार की अनिश्चितता हुई खत्म

इस समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50 से घटकर 18 फीसदी हो गया है। यह मुद्दा महीनों से बाजार की भावनाओं को प्रभावित कर रहा था। अनिश्चितता दूर होते ही बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाजार और उद्योग जगत के दिग्गजों ने भी समझौते का व्यापक रूप से समर्थन किया। जानकारों का कहना है कि इस समझौते से बाजार की भावना पर छाए एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता का अंत हो गया है।

