भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 2,300 अंक चढ़ा

क्या है खबर?

भारत-अमेरिका के बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की घोषणा से उत्साहित होकर भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत की। एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की है। सेंसेक्स लगभग 4200 अंक और निफ्टी लगभग 1,250 अंक की बढ़त के साथ खुला। दोनों सूचकांकों में 5 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई है, जो 7 अप्रैल, 2020 के बाद सबसे तेज उछाल है। इससे पहले एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त 12 मई, 2025 को दर्ज की थी।