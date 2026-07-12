भारत-ब्रिटेन में 15 जुलाई से लागू FTA, जानिए क्या-क्या मिलेंगे फायदे

डेयरी और अनाज जैसे क्षेत्रों को मिलेगी सुरक्षा

एक तरफ जहां FTA से निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ, डेयरी और अनाज जैसे संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। इसका मकसद यह है कि देश के अंदर के उद्योगों को कोई नुकसान न पहुंचे।

अस्थायी तौर पर ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को अपने वेतन का 25 फीसदी हिस्सा वापस मिलेगा। 'डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट' के भारत-ब्रिटेन FTA के साथ तालमेल बिठाने की वजह से ऐसा हो रहा है और यह नियम 15 जुलाई से प्रभावी होगा। कामगारों का सामाजिक सुरक्षा सहयोग सीधे उनके भारत में बने भविष्य निधि (PF) अकाउंट में जमा हो जाएगा। इससे उन्हें टैक्स-फ्री ब्याज मिलेगा और उनकी लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।