भारत 2025 में 7 प्रतिशत GDP वृद्धि के साथ उभरते बाजारों में रहेगा अग्रणी- मूडीज

कंपनियां कमजोर रुपये के बावजूद कंपनियां मजबूत रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रुपया हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। इसके बावजूद रेटेड कंपनियों के पास मजबूत करेंसी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और अच्छा वित्तीय बफर मौजूद है। कई बड़ी कंपनियों ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाई है, जिससे रुपये की कमजोरी का असर सीमित हो जाता है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक स्थिति अभी भी स्थिर मानी जा रही है।

अनुमान एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ का अनुमान मूडीज ने कहा कि एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में GDP वृद्धि अगले कुछ सालों में स्थिर रहेगी। अनुमान के अनुसार, 2024 में 3.3 प्रतिशत, 2025 में 3.6 प्रतिशत और 2026 में 3.4 प्रतिशत ग्रोथ रहने की संभावना है। इन औसत दरों के बीच भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एजेंसी ने कहा कि भारत की ग्रोथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बाकी देशों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है।

