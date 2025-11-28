भारत 2025 में 7 प्रतिशत GDP वृद्धि के साथ उभरते बाजारों में रहेगा अग्रणी- मूडीज
क्या है खबर?
भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर मूडीज रेटिंग्स ने अपना नया अनुमान जारी किया है। एजेंसी के अनुसार, भारत 2025 में 7 प्रतिशत और 2026 में 6.4 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर हासिल करेगा। मूडीज का कहना है कि भारत उभरते बाजारों और पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ को लीड करेगा। वैश्विक अनिश्चित माहौल के बावजूद भारत की मांग, निवेश और घरेलू मजबूती उसकी आर्थिक रफ्तार को बनाए रखेगी।
कंपनियां
कमजोर रुपये के बावजूद कंपनियां मजबूत
रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रुपया हाल के दिनों में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। इसके बावजूद रेटेड कंपनियों के पास मजबूत करेंसी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और अच्छा वित्तीय बफर मौजूद है। कई बड़ी कंपनियों ने इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तक पहुंच बनाई है, जिससे रुपये की कमजोरी का असर सीमित हो जाता है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक स्थिति अभी भी स्थिर मानी जा रही है।
अनुमान
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ग्रोथ का अनुमान
मूडीज ने कहा कि एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में GDP वृद्धि अगले कुछ सालों में स्थिर रहेगी। अनुमान के अनुसार, 2024 में 3.3 प्रतिशत, 2025 में 3.6 प्रतिशत और 2026 में 3.4 प्रतिशत ग्रोथ रहने की संभावना है। इन औसत दरों के बीच भारत सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एजेंसी ने कहा कि भारत की ग्रोथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बाकी देशों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई दे रही है।
उभरते बाजार
उभरते बाजार बढ़ाएंगे क्षेत्र की रफ्तार
मूडीज के मुताबिक, उभरते बाजार एशिया-प्रशांत क्षेत्र की कुल आर्थिक बढ़त को आगे बढ़ाएंगे। इस कैटेगरी में औसत GDP वृद्धि 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ सिर्फ 1.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की तेज रफ्तार से पूरे क्षेत्र की कुल आर्थिक गति और भी मजबूत होगी, जिससे आने वाले सालों में एशिया का असर और अधिक बढ़ेगा।