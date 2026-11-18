भारत अपने बराक मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है

भारत ने बराक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड के लिए इजरायल एयरोस्पेस से किया अनुबंध, जानिए इसका फायदा

क्या है खबर?

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने बुधवार (18 नवंबर) को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976 करोड़ रुपये का एक अनुबंध किया। यह अनुबंध भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात 'बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम' के अपग्रेडेशन और पुराने हो रहे पुर्जों के प्रबंधन के लिए है। इस अपग्रेड में सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव किए जाएंगे, ताकि नौसेना के प्लेटफॉर्म्स को लंबी दूरी तक मार करने वाली शक्तिशाली एयर डिफेंस क्षमता प्रदान की जा सके।