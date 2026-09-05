भारत ने 8 FTA से खोले अरबों डॉलर के निर्यात के नए द्वार

पिछले 5 सालों में भारत ने 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTAs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 982 अरब डॉलर (करीब 93,000 अरब रुपये), कृषि क्षेत्र के लिए 631 अरब डॉलर (करीब 60,000 अरब रुपये) और रत्न-आभूषण के लिए 442 अरब डॉलर (करीब 42,000 अरब रुपये) का शुल्क-मुक्त बाजार खुल गया है।

इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रत्न-आभूषण तक कई भारतीय उत्पाद बिना किसी शुल्क के इन बाजारों में पहुंच पाएंगे। ये समझौते यूनाइटेड किंगडम (UK), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस जैसे देशों के साथ किए गए हैं। इनका मुख्य मकसद भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है। इसके अलावा, इंजीनियरिंग के सामान के लिए 3,000 अरब डॉलर (करीब 2.85 लाख अरब रुपये) तक के नए अवसर मिल सकते हैं।