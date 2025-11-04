भारत में सबसे धनी 1 फीसदी लोगों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच 62 फीसदी बढ़ी है (तस्वीर: फ्रीपिक)

भारत के सबसे धनी 1 फीसदी लोगों की संपत्ति 62 फीसदी बढ़ी, रिपोर्ट में दावा

क्या है खबर?

भारत के सबसे अमीर 1 फीसदी लोगों की संपत्ति 2000 से 2023 के बीच 62 फीसदी बढ़ी है। यह दावा G-20 के दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी की ओर से जारी एक रिपोर्ट में किया गया है। चीन में यह आंकड़ा 54 फीसदी है। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में चेतावनी दी गई है। इसमें बताया है कि वैश्विक असमानता 'आपातकालीन' स्तर पर पहुंच गई है, जिससे लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु प्रगति को खतरा है।