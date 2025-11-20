बुनियादी ढांचा वृद्धि 14 महीने के खराब स्तर पर पहुंची

भारत की बुनियादी ढांचा वृद्धि 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंची

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:24 pm Nov 20, 202508:24 pm

क्या है खबर?

भारत की बुनियादी ढांचा वृद्धि दर अक्टूबर महीने में बीते 14 महीनों के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में कोर सेक्टर की साल-दर-साल ग्रोथ 0 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 3.3 प्रतिशत थी। कोयला, कच्चा तेल, गैस, स्टील, सीमेंट और बिजली जैसे 8 बड़े सेक्टर इंडस्ट्रियल आउटपुट का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इन सेक्टरों की सुस्ती से इस समय देश की इंडस्ट्रियल गतिविधियों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है।