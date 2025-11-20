एलन मस्क रोजाना कितने घंटे करते हैं काम? पूर्व एक्स कर्मचारी ने किया खुलासा
क्या है खबर?
एलन मस्क के लंबे कामकाजी घंटों की चर्चा हमेशा रहती है, लेकिन एक पूर्व एक्स कर्मचारी ने बताया कि उनका दिन कितना मुश्किल होता था। क्रिस बैके के अनुसार, मस्क हर दिन शुरू के 10 घंटे टेस्ला टीम के साथ बिताते थे। इसके बाद वह एक्स की मीटिंग्स शाम 5 या 6 बजे शुरू करते थे, जो देर रात तक चलती थी। उनका यह रूटीन पूरे हफ्ते बिना रुके चलता था, जिसमें आराम के लिए बहुत कम समय मिलता था।
मीटिंग
देर रात मीटिंग और बहुत कम नींद
बैके ने बताया कि मस्क की वन-ऑन-वन मीटिंग्स आमतौर पर रात 10 बजे होती थीं, लेकिन ये अक्सर 11 बजे, 12 बजे या रात 1 बजे तक टल जाती थीं। इसके बाद मस्क 2 बजे के आसपास ऑफिस में थोड़ी देर झपकी लेते थे और फिर सुबह होते ही काम दोबारा शुरू कर देते थे। उनकी दिनचर्या में नींद बहुत कम होती थी और लगातार काम का दबाव हमेशा बना रहता था, जिसे बहुत लोग निभा ही नहीं सकते।
मेहनत
मस्क पहले से ही जाने जाते हैं ऐसी मेहनत के लिए
मस्क का इस तरह लगातार काम करना नया नहीं है। वह पहले भी कह चुके हैं कि ज्यादा घंटे काम करने से सफलता जल्दी मिलती है। शुरुआती दिनों में वह ऑफिस में ही सोते थे और YMCA में नहाते थे। 2018 में टेस्ला के मॉडल 3 की समस्या के दौरान वह फैक्टरी के फर्श पर सोए थे, ताकि उत्पादन पर ध्यान दे सकें। वह कहते हैं कि अगर आप ज्यादा काम करेंगे, तो आप दूसरों से ज्यादा आगे निकल जाएंगे।
समर्पण
मस्क का समर्पण
बैके का कहना है कि मस्क का ध्यान और समर्पण सबसे अलग है। वह एक ही समय में कई कंपनियों को संभालते हैं, देर रात तक टीमों के साथ काम करते हैं और कम नींद में भी अपना दिन फिर से शुरू कर देते हैं। उनकी यह दिनचर्या दिखाती है कि वह अपने काम को कितनी प्राथमिकता देते हैं। यह लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन साथ ही यह इतना काम हर किसी के लिए आसान नहीं होता।