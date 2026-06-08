भारत समुद्री भोजन का निर्यात बढ़ाने के लिए लागू करेगा प्रोडक्ट पासपोर्ट सिस्टम बिज़नेस Jun 08, 2026

भारत का मछली पालन क्षेत्र एक नई तकनीक अपनाने जा रहा है, जिसे 'प्रोडक्ट पासपोर्ट' सिस्टम कहा जाएगा। इस सिस्टम का मुख्य मकसद मछली और झींगा को पकड़े जाने या फार्म में पाले जाने से लेकर उपभोक्ताओं की थाली तक पहुंचने तक हर कदम पर डिजिटल तरीके से नजर रखना है।

इस पहल से सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2026 में हुए 7.5 अरब डॉलर (करीब 700 अरब रुपये) के निर्यात को वित्तीय वर्ष 2027 तक बढ़ाकर 10 अरब डॉलर (करीब 9,00 अरब रुपये) से भी ऊपर पहुंचाया जाए।

इससे सिर्फ निर्यात बढ़ाना ही नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत का समुद्री भोजन दुनिया के कड़े गुणवत्ता मानकों पर भी खरा उतरे।