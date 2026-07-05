भारत ने शुरू किया 'समुद्र मंथन', 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में होगी तेल-गैस की खोज बिज़नेस Jul 05, 2026

भारत ने अपनी ऊर्जा की कमी से निपटने और आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए 'समुद्र मंथन' नाम की एक नई पहल शुरू की है।

इस योजना के तहत करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल और अभी तक खोजे नहीं गए समुद्री इलाकों को तेल और गैस की खोज के लिए खोला जाएगा।

इन इलाकों में काम करने के लिए निजी कंपनियों से बोली आमंत्रित की जाएगी। अभी देश अपनी जरूरत का सिर्फ 10 फीसदी कच्चा तेल ही पैदा कर पाता है।

यही वजह है कि सरकार यह कदम उठा रही है, ताकि तेल की एक स्थिर सप्लाई सुनिश्चित हो सके। दरअसल, दुनियाभर में चल रहे विवादों और बढ़ती मांग के कारण ऊर्जा संसाधनों पर बहुत दबाव है।