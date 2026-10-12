आय के मामले में विकसित देशों से काफी पीछे भारत

आय के मामले में विकसित देशों से काफी पीछे भारत, विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:35 am Oct 12, 202611:35 am

क्या है खबर?

विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत और विकसित देशों के अमीर लोगों की आय और खर्च में बड़ा अंतर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोगों का दैनिक आय या खर्च भी कई विकसित देशों के सबसे गरीब 10 प्रतिशत लोगों से कम है। भारत में सबसे गरीब 10 प्रतिशत लोगों का दैनिक खर्च करीब 3 डॉलर है, जबकि अमेरिका में यह 25 डॉलर, कनाडा में 31 डॉलर और जर्मनी में 28 डॉलर है।