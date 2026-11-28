भारत वित्त वर्ष 2028 में दमदार विकास गति के साथ होगा दाखिल
वित्त वर्ष 2028 में भारत एक मजबूत आर्थिक रफ्तार के साथ प्रवेश कर रहा है। इसके बावजूद महंगाई 5.1 फीसदी तक पहुंच सकती है और बाजार में पैसों की तंगी बनी रह सकती है।
OCBC के मुताबिक, देश में मजबूत मांग और लगातार हो रहे निवेश से माहौल सकारात्मक बना हुआ है। सेवा और रोजमर्रा के खर्च जैसे सेक्टर, खाने-पीने की चीजों और ऊर्जा के बढ़ते खर्च को संभालने में मदद कर रहे हैं।
चालू खाता घाटा GDP का 0.8 फीसदी
देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2027 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.1 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2028 में केवल 0.8 फीसदी होने का अनुमान है।
भले ही कुल विकास दर 7.2 फीसदी से थोड़ी धीमी होकर 6.8 फीसदी हो सकती है, लेकिन लगातार निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार भारत को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेगा।
हालांकि, मौसम से जुड़ी दिक्कतें कृषि और ग्रामीण इलाकों पर थोड़ा दबाव डाल सकती हैं।