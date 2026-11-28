देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2027 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.1 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2028 में केवल 0.8 फीसदी होने का अनुमान है।

भले ही कुल विकास दर 7.2 फीसदी से थोड़ी धीमी होकर 6.8 फीसदी हो सकती है, लेकिन लगातार निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार भारत को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेगा।

हालांकि, मौसम से जुड़ी दिक्कतें कृषि और ग्रामीण इलाकों पर थोड़ा दबाव डाल सकती हैं।