लाखों रुपये के वेतन के बावजूद AI को लागू करने वाले इंजीनियर्स की भारी कमी

FDE एकेडमी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि कंपनियों को जितने FDE चाहिए, उसकी तुलना में वे उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हैं।

AI को कंपनियों के सिस्टम में लागू करने वाले इंजीनियर्स की मांग 95 फीसदी है, जबकि ऐसे हुनरमंद लोग केवल 45 फीसदी ही उपलब्ध हैं।

इसी कमी के चलते इन इंजीनियर्स के वेतन में भारी उछाल आया है। जो लोग अपने करियर की शुरुआत में हैं (0-3 साल का अनुभव) वे सालभर में 32 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। दूसरी तरफ, 15 साल से ज्यादा अनुभव वाले पेशेवरों की कमाई 1.55 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह कमी 2027-28 तक बनी रह सकती है।