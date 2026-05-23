ड्रोन क्रांति: भारतीय खेती में तेजी से बढ़ रहा इस्तेमाल, निवेशकों के लिए नया क्षेत्र तैयार 

किसानों को मिल रहा रियल टाइम डाटा

ड्रोन से मिली रियल टाइम जानकारी से किसान तुरंत और सही निर्णय ले पाते हैं। वे फसल की किसी भी परेशानी को बड़ा रूप लेने से पहले ही पहचान कर उसे ठीक कर लेते हैं। यह छोटे किसानों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जिनके पास पहले महंगी तकनीक अपनाने का अवसर नहीं होता था। आजकल 'ड्रोन-एज-ए-सर्विस' जैसी सुविधाओं और सरकार की 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं के चलते देशभर के खेतों में हजारों ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इस क्षेत्र में बाजार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह बाजार 2025 में 30.23 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) से बढ़कर 2034 तक लगभग 2.18 अरब डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में ड्रोन पायलट और सर्विस प्रोवाइडर जैसे नए और बेहतर रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं।