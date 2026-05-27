भारतीय कंपनियाें की वित्त वर्ष 2027 में 10.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना 

बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा व्यय

पूंजीगत व्यय में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा सबसे बड़ा रहने वाला है। अडाणी ग्रीन एनर्जी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 42,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। पावर ग्रिड (37,000 करोड़ रुपये) और JSW स्टील (22,000-24,000 करोड़ रुपये) भी बड़ा निवेश कर रहे हैं।

रक्षा क्षेत्र की बात करें तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स अगले 5 साल में 12,000 करोड़ रुपये लगाएगी, वहीं NTPC ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में 35,800 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है।