भारत ने पिछले महीने रूस से की रिकॉर्ड कच्चे तेल की खरीद बिज़नेस Jul 12, 2026

जून में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले महीने के मुकाबले यह आंकड़ा 34 फीसदी बढ़कर 4.5 अरब यूरो (करीब 450 अरब रुपये) तक पहुंच गया है।

अब रूस से भारत के कुल ईंधन आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 83 फीसदी तक हो गई है। इसके साथ ही, चीन के बाद भारत, रूस का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन ग्राहक बन गया है।

देश की अलग-अलग रिफाइनरियों में भी रूसी तेल की खपत में जोरदार उछाल देखने को मिला है। अकेले रिलायंस की जमनागर रिफाइनरी ने अपने आयात में 150 फीसदी की बढ़ोतरी की है।