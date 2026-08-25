सरकार ने चीनी आयातकों को हर खेप बेचने के लिए दी 2 महीने की मोहलत

शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी आयात का कुल कोटा अभी भी 10 लाख मीट्रिक टन ही रखा गया है। भारत में चीनी को प्रोसेस करने और बेचने से जुड़े बाकी सभी नियम पहले जैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है।

इस नए बदलाव से आयातकों को अपनी चीनी की खेपों को संभालने में काफी मदद मिलेगी और उन्हें आखिरी समय की हड़बड़ी से भी छुटकारा मिलेगा।