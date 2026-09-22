भारत की सेमीकंडक्टर में डिजाइन-सामग्री में भी दबदबा बनाने की योजना

सरकार भी बड़े-बड़े कदम उठा रही है। सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के तहत डिजाइन, उपकरण और शोध के लिए 1.275 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

एप्लाइड मटेरियल और लैम रिसर्च जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अरबों रुपये लगा रही हैं, वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपनी चिप फैक्ट्री को तेजी से बनाने में जुटी है। इसके लिए नई साझेदारी की जा रही हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी और कौशल विकास दोनों पर जोर है।

ये सारे कदम बताते हैं कि भारत अब केवल चिप बनाने वाला देश नहीं रहना चाहता। उसका लक्ष्य वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में शीर्ष पर पहुंचना है।