भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर रोकी बातचीत

माल का निर्यात अप्रैल-जून में 15 फीसदी बढ़ा

भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और अप्रैल से जून के बीच माल का निर्यात 15 फीसदी बढ़ गया है। इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोलियम की बिक्री में हुई बढ़ोतरी है।

खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ भी व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। घरेलू स्तर पर छोटे कारोबारों और किसानों की मदद करना सरकार की अभी भी सबसे अहम प्राथमिकता बनी हुई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल इंतजार करने से भारत जल्दबाजी में लिए गए ऐसे फैसलों से बच सकता है, जो उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों के खिलाफ जा सकते हैं।