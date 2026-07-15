AI के कारण पहली छमाही में वेंचर कैपिटल निवेश करीब 400 अरब रुपये के पार
भारत पर फोकस करने वाले वेंचर कैपिटल (VC) फंड्स् ने इस साल की पहली छमाही में 4.5 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) से ज्यादा जुटाए हैं और पिछले साल की तेज रफ्तार को बरकरार रखा है।
इस दौरान 13 नए फंड लॉन्च किए गए, घोषित किए गए या बंद किए गए, जिनमें पीक XV पार्टनर्स, एक्सल, एलिवेशन कैपिटल और बी कैपिटल जैसे बड़े नाम आगे रहे। मेट्टल कैपिटल, फंडामेंटम और पाइपर सेरिका जैसे नए खिलाडी भी इस सूची में शामिल हुए।
2026 की VC रणनीतियों में AI मुख्य केंद्र में
बेन एंड कंपनी और IVCA की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में वेंचर कैपिटल फंड जुटाने का काम दोगुना होकर 5.4 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) तक पहुंच गया और अब 2026 के लिए निवेश की रणनीतियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अहम भूमिका है।
एलिवेशन कैपिटल ने बताया कि पिछले 12 से 18 महीनों में उनके लगभग दो तिहाई निवेश 'AI-नेटिव' रहे हैं, जिससे वित्त, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नई खोजों को बढावा मिल रहा है।
फंडामेंटम का AI और डीप-टेक निवेश प्लेटफॉर्म F2A और AI, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस पाइपर सेरिका का भारत टेक फंड AI तकनीक पर बड़ा दांव लगा रहे हैं।