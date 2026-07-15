AI के कारण पहली छमाही में वेंचर कैपिटल निवेश करीब 400 अरब रुपये के पार

बेन एंड कंपनी और IVCA की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में वेंचर कैपिटल फंड जुटाने का काम दोगुना होकर 5.4 अरब डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) तक पहुंच गया और अब 2026 के लिए निवेश की रणनीतियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अहम भूमिका है।

एलिवेशन कैपिटल ने बताया कि पिछले 12 से 18 महीनों में उनके लगभग दो तिहाई निवेश 'AI-नेटिव' रहे हैं, जिससे वित्त, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नई खोजों को बढावा मिल रहा है।

फंडामेंटम का AI और डीप-टेक निवेश प्लेटफॉर्म F2A और AI, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस पाइपर सेरिका का भारत टेक फंड AI तकनीक पर बड़ा दांव लगा रहे हैं।